Dale vil ikkje motsetje seg omstridd namneendring

innenriks

Tysdag vart det klart at NSB samlar tog og buss under det nye namnet Vy. Namneendringa har møtt massiv kritikk.

Arbeidarpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli slo i Stortingets munnlege spørjetime onsdag fast at NSB har overlevd unionsoppløysinga, to verdskrigar, oljekrise og eit femtital regjeringar, men no ikkje ser ut til å overleve Solberg-regjeringa.

– Etter over 130 år er det altså slutt for NSB – Noregs Statsbaner, sa han.

– Har samferdselsministeren som generalforsamling i NSB godkjent namneendringa? ville han vite.

Dale viste til at generalforsamlinga enno ikkje er halden, men understreka at styret fleire gonger undervegs i namneendringsprosessen har konsultert Samferdselsdepartementet.

– Vurderingane i styret veg tungt når vi skal behandle saka i generalforsamling. Eg har derfor varsla styret om at eg – viss dei meiner dette er nødvendig – ikkje aktivt vil motsetje meg endringa, sa Dale.

– Styret i selskapet meiner det er avgjerande for konkurransekrafta til selskapet at vi gjer endringar som bidrar til ein felles profilering og samlar det som i dag står fram som eitt NSB og eitt Nettbuss, i eit felles selskap, for å vere posisjonert for å vinne framtidige konkurransar, sa statsråden.

Generalforsamlinga blir halden 22. mars.

