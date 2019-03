Ap og Raudt vil få Stortinget til å hindre NSB å bli Vy

innenriks

– Namnebytet skal formelt behandlast i generalforsamlinga seinare i månaden, og samferdselsministeren er generalforsamling i NSB. Dei største utgiftene ved namnebytet, som totalt er anslått til 280 millionar kroner, kjem først ved innfasing. Hundrevis av tog og bussar skal folierast. Tusenvis av nye uniformer skal kjøpast inn. Det er framleis mogleg å snu i tide, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) opplyste tysdag at han tar avgjerda om namnebyte «til etterretning» og vil ikkje motsetje seg endringa.

– Legg arrogansen til side

– Dale må legge arrogansen til side, og lytte til den kraftige folkelege protesten mot namnebytet, seier Moxnes.

Han har tru på fleirtal for forslaget i Stortinget. Både opposisjonen og Frps transportpolitiske talsperson på Stortinget, Morten Stordalen, bad styret revurdere saka.

– Når Frp i Stortinget stiller seg saman med opposisjonen, er det i realiteten ikkje fleirtal for namnebytet. Vi håper den sunne fornufta er nokolunde jamt fordelt mellom partia, slik at vi saman no kan stanse dette fordyrande og håplause namneskiftet, seier Moxnes.

– Eit kraftig verkemiddel

Arbeidarpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, ber om at samferdselsministeren skal bruke eigarmakta si og stanse namnebytet.

– Det handlar om å hindre at to til tre hundre millionar kroner blir kasta bort på tull, medan pendlarar og andre passasjerar ventar på forseinka og overfylte tog, seier Myrli.

Han innrømmer at det er eit kraftig verkemiddel.

– Vi må likevel setje foten ned og seie at nok er nok. No må pengane brukast på materiell, avgangar og folk, ikkje på meir fjas. Høgrepolitikken for norsk jernbane har nådd sitt parodiske høgdepunkt, og no får vi i det minste ein debatt i Stortinget, seier Sverre Myrli.

Framtidsvyar og ambisjonar

Det nye namnet vart gjort kjent på ein pressekonferanse på Oslo Sentralstasjon tysdag formiddag, og like etterpå rulla det første toget med ny logo og ny design inn på stasjonen. Vy er eit skandinavisk ord som betyr utsyn, oversyn, utsikt eller bilde av. Du kan til dømes ha framtidsvyar, som betyr ambisjonar eller utsikter, opplyste NSB.

Til NRK opplyste styreleiar Dag Mejdell at endringa kjem til å koste 280 millionar kroner over ein periode på fire år.

