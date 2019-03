Tolldirektoratet får 900.000 kroner i gebyr frå Datatilsynet for ulovleg overvaking av bilar

innenriks

NRK kunne i midten av februar fortelje at 80 millionar bilpasseringar har vorte videoovervaka utan heimel i lova. No har Datatilsynet konkludert i saka, etter å ha granska den i fleire månader. Overvakinga var ulovleg, slår Datatilsynet fast.

– Dette er det største gebyret vi nokosinne har varsla, seier direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Gebyret er fastsett etter den gamle personvernlova som no har vorte erstatta.

– Hadde vi vurdert lovbrota opp mot den nye lova, hadde gebyret truleg vorte langt høgare, seier Thon.

Datatilsynet åtvara allereie i mars 2017 om at Tolldirektoratets overvaking var inngripande for personvernet, og mangla heimel. I byrjinga av 2018 varsla òg Tolldirektoratets eigne juristar om at overvakinga var ulovleg.

Datatilsynet meiner etaten har brote personopplysningslova gjennom innsamling og bruk av opplysningar frå kamera utan lov.

Datatilsynet seier dei har lagt vekt på at Tolldirektoratet har overvakt 80 millionar passeringar, der talet på dei personane det gjeld blir anslått til 7–8 millionar.

Tolletaten skal drive overvaking av grensekryssande trafikk, men dei har òg registrert og lagra data frå kamera som Statens vegvesen har utplassert mange stader i landet. Dette er kamera som Tolldirektoratet ikkje skal ha tilgang til opplysningar frå, ifølgje Datatilsynet.