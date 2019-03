Stadig fleire land set ulykkesfly på bakken – Noreg ventar

innenriks

Til saman fire land og fem flyselskap har vedtatt å sette sine Boeing 737 MAX 8-fly på bakken etter flystyrten i Etiopia søndag. 157 menneske omkom, mellom dei ei norsk kvinne.

Norske luftfartsstyresmakter vurderer førebels ikkje å følgje etter.

– Nei, ikkje per no, utan at vi kjenner årsaka til flystyrten, skriv luftfartsdirektør Lars Kobberstad i ein e-post til NTB.

– Boeing 737 MAX 8 er ein amerikansk flytype, med amerikansk typegodkjenning. Denne typegodkjenninga vart akseptert av det europeiske flytryggingsbyrået EASA. Det er dermed produsenten Boeing, dei amerikanske styresmaktene og/eller EASA som normalt sett kan avgjere å sette flya på bakken, dersom det er mistanke om at det er noko gale med flytypen, utdjupar han.

Har sjekka Norwegian

Kobberstad påpeikar at Norwegian står fritt til sjølv å sette flya sine på bakken.

Norwegian har 18 Boeing 737 MAX-fly i flåten sin, som opererer i store delar av rutenettet til selskapet. Selskapet lèt førebels flya fly som normalt.

– I november i fjor forsikra vi oss om at Norwegian har gjennomført dei tiltaka og tilrådingar som vart sett i verk for denne flytypen etter ulykka i Indonesia 29. oktober. Vi har forsikra oss om at Norwegian har informert pilotane sine om korleis dei kan kjenne igjen ein situasjon viss han skulle oppstå, og korleis dei kan løyse det, skriv Kobberstad.

189 menneske mista livet då eit Boeing 737 MAX 8-fly frå Lion Air styrta rett etter avgang frå Jakarta i Indonesia i oktober i fjor.

Flyselskapa som etter ulykka i Etiopia har sett sine Boeing 737 MAX 8 på bakken, er Ethiopian Airlines (selskapet som åtte ulykkesflyet), sørafrikanske Comair, Cayman Airways, brasilianske Gol Airlines og Aerolineas Argentinas.

Norwegian føler seg trygge på flya

Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer seier i ei fråsegn at dersom selskapet hadde hatt nokon som helst tvil rundt sikkerheita, hadde flya vorte sett på bakken.

– Sikkerheita til passasjerane våre og tilsette kjem alltid først. Våre Boeing 737 MAX tilfredsstiller alle tryggingskrav frå flyprodusent, amerikanske luftfartsstyresmakter og europeiske luftfartsstyresmakter. Vi er i tett dialog med Boeing og luftfartsstyresmaktene, og dersom det kjem nye tilrådingar, vil vi naturlegvis sette i verk desse umiddelbart, skriv Hesthammar.

Han skriv vidare at Norwegians pilotar er godt trente i å handtere ulike scenario, og at dei trenar jamleg på «upset recovery» – som betyr situasjonar der flyet er i ein uønskt situasjon.

Ifølgje kjelder Finansavisen har vore i kontakt med, kan det koste Norwegian over 15 millionar kroner per dag viss dei 18 flya skulle bli sette på bakken. Flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs i Winair seier til avisa at han meiner selskapet kan krevje mykje av utgiftene sine dekt av Boeing, dersom flya blir tatt ut av drift.

(©NPK)