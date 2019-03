Nye inflasjonstal kan auke tariffkrava

innenriks

Statistisk sentralbyrå (SSB) auka måndag prognosane sine for kjerneinflasjon frå 2,1 til 2,6 prosent for 2019. Tala viste òg at konsumprisindeksen (KPI) steig med 0,8 prosent frå januar til februar.

Fagdirektør for samfunnsøkonomi i NHO, Torill Lødemel, seier dei nye tala som vart presenterte av SSB måndag, kan påverke lønnsforhandlingane.

Truleg TBU-oppjustering

– Partane møtest i TBU tysdag morgon der dei nye tala vil bli diskuterte. Kjem TBU fram til at føresetnadene er endra, vil partane måtte ta dette med seg inn i dei vidare forhandlingane, seier Lødemel til Parat24.

Leiar for TBU, Ådne Cappelen, seier dei nye berekningane sannsynlegvis vil føre til at TBU endrar tala sine.

– I tala våre har vi berekna inflasjonen for 2019 til 2,3 prosent, ikkje 2,1 som SSB opphavleg hadde lagt til grunn, og vi vil nok auke inflasjonsberekninga til 2,4 prosent etter møtet i dag, men det endeleg svaret kjem i ei pressemelding når møtet er slutt, seier Cappelen til Parat24.

Parat: Auka lønnskrav

Forhandlingsleiar for YS i privat sektor, Vegard Einan, seier tala vil føre til auka lønnskrav og ein diskusjon om prognosane til TBU bør aukast ytterlegare.

– TBU bomma kraftig på inflasjonstala i oppgjeret i fjor. Skal TBU halde oppe tilliten blant arbeidstakarane, kan dei ikkje over tid ligge for lågt og bomme på inflasjonstala. Dette er tal som er grunnleggande viktige for lønnsforhandlingane og for kva vi endar på i lønn for 2019, seier Einan.

