innenriks

Stenginga skjer etter råd frå dei europeiske luftfartsstyresmaktene, opplyser E24.

Norwegian har allereie vedtatt å setje dei 18 flya av sine av denne typen på bakken etter at dei luftfartsstyresmaktene i Storbritannia, CAA UK, innførte eit mellombels flyforbod for flytypen i britisk luftrom og for britiskregistrerte fly.

I Europa er det så langt kjent at Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Polen, Austerrike og Tyrkia stenger luftrommet for flytypen.