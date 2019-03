Merkevareekspert om nytt NSB-namn: – Påtatt

innenriks

– Det første som slår meg, er at namnet Vy verkar påtatt, seier Sinding til NTB.

Han meiner at det nok ikkje akkurat blir noka hurrastemning rundt om i landet over det lite kundeorienterte merkenamnet og peikar på at NSB-direktør Geir Isaksen meiner namnet utfyller selskapsvisjonen, men samtidig er uklar på kva visjonen eigentleg er.

– Dette luktar profesjonelt reklamebyråspråk. Dette er ei typisk språkform frå reklamebyrå for å underbygge argumentasjonen for eit namn eller ein annonse, meiner Sinding.

– Kva dette har med tog og buss å gjere, kan ein jo lure på, seier han.

– Blir dyrare

Han er òg skeptisk til at prislappen endar på 280 millionar kroner, og han trur at Vy må bruke mykje meir pengar på dette framover.

– Vi veit heller ikkje noko om kva slags undersøkingar som er gjorde i samband med namnevalet. Det er vanleg med marknadsundersøkingar og gruppesamtalar for å måle reaksjonen. Det skulle ha vore interessant å vite om dei har gjort dette, seier han.

Sinding stiller òg spørsmålet om dette er riktig bruk av pengar, og spør seg om ikkje selskapet kunne ha brukt millionane på å betre togtilbodet til kundane.

Samd med Språkrådet

Sinding er samd med direktør Åse Wetås i Språkrådet, som reagerer på at namnet ikkje seier noko om kva selskapet driv med, og at det hadde vore betre å halde på NSB som ei rein forkorting, ettersom namnet er så godt innarbeidd.

Samtidig har han òg nokre positive ord å komme med.

– Merkevaremessig er det rett tenkt, det er ein moderne logo og ein moderne design – men med eit litt uleseleg grafisk uttrykk – og ein har funne eit namn som skal understreke det som står i visjonen. Men kva er eigentleg visjonen? spør han til slutt.

