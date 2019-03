KrF-innstilling: Ropstad får med seg Bollestad og Noresjø i partileiinga

innenriks

Det kjem fram i innstillinga frå KrFs valkomité, som vart lagt fram tysdag.

Det var på førehand venta at Ropstad og Bollestad ville bli innstilte, medan det var knytt meir spenning til kven som ville legge beslag på plassen som andre nestleiar.

Valkomiteen fall ned på Noresjø, som er fylkesleiar i Nordland KrF og fylkesråd for næring og kultur i Nordland fylkeskommune. I motsetning til Ropstad og Bollestad stod ho dessutan på raud side i KrFs retningsval før jul.

– Valkomiteen meiner desse tre speglar ei breidde i partiet, og at dei saman har den personlege, politiske og organisatoriske kompetansen som trengst for å leie KrF framover i kampen for eit varmare samfunn, seier leiaren til valkomiteen, Solveig Ege Tengesdal, i ei pressemelding.

– Tilrådingane frå partiet er svært tydelege på at Kjell Ingolf Ropstad bør bli ny partileiar etter at Knut Arild Hareide valde å gå av, seier Tengesdal.

Bollestad har fungert som partileiar etter at Hareide gjekk av og vil gjere det fram til landsmøtet i Stavanger 26.–28. april.

– Bollestad er på mange måtar ein bauta i partiet, og vi er veldig glad for at ho er villig til å fortsetje som første nestleiar, seier Tengesdal.

Ropstad seier han er takknemleg og glad for tilliten frå valkomiteen.

– Det å vere leiar i KrF er eit lagarbeid. Saman skal vi bygge organisasjonen og løfte fram KrFs viktige politikk for familiar, barn og eldre. Oppgåva mi blir å spele på lag med alle dei dugelege lokale kandidatane våre som no stiller til val for å påverke i kommunen sin, seier han.

Til fem plassar i sentralstyret har valkomiteen innstilt Erik Lunde (Oslo), Tove Welle Haugland (Agder), Magne Supphellen (Hordaland), Anders Tyvand (Vestfold) og Karin Bjørkhaug (Trøndelag).

