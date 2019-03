Ikea kallar tilbake skumbollar

innenriks

Kundar som er allergiske eller intolerante mot mjølk bør avstå frå Sötsak Skumtopp, skriv Ikea i ei pressemelding.

Den svenske kjeda kallar no tilbake produktet med best før-dato mellom 12. mars 2019 og 18. april 2019 grunna manglande allergiopplysningar. På produktet er ikkje allergenet mjølk oppført i lista over ingrediensar.

– Produktet inneheld mysepulver som blir danna frå mjølk, og gjer at produktet kan utgjere ein helsefare for personar som er allergiske eller intolerante mot mjølk eller mjølkeprodukt. Sjølv om mysepulver er nemnt i lista over ingrediensar, er dessverre ikkje mjølk nemnt, skriv varehuskjeda i ei pressemelding.

Kundar som har kjøpt Sötsak Skumtopp blir bedne om å levere tilbake produktet til næraste varehus. Det er ikkje nødvendig å vise kvittering.

(©NPK)