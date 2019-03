Forsvarsministeren om fregatt: – Det er verre enn eg hadde trudd

innenriks

Det er første gong forsvarsministeren var om bord i skipet etter havariet.

Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS tidleg om morgonen 8. november ved Stureterminalen i Hordaland. Fregatten vart påført ei stor flenge i skroget og fylt med vatn. Fartøyet mista styringa, men fekk hjelp av slepebåtar til å komme inn mot land, men sokk like ved land og vart liggande nesten heilt under vatn. Vanskelege vêrforhold har bidratt til at hevinga har vorte utsett fleire gonger.

KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregattar i Nansen-klassa som vart levert i perioden 2006 til 2011. Prisen for alle fem fregattane var 21 milliardar kroner.

(©NPK)