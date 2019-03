Ap om NSBs nye namn: – Galskapen vil ingen ende ta

innenriks

– Galskapen vil ingen ende ta, seier transportpolitisk talsperson i Ap Sverre Myrli til nyheita om namnebytet.

– No skal det sløsast vekk endå fleire millionar på utforming av nye logoar og såkalla merkevarebygging og sikkert endå fleire direktørstillingar. Dette er feil bruk av ressursar, fortset han.

SV-leiar Audun Lysbakken hevdar direktørane i NSB frivillig har gitt frå seg den største fordelen sin, historia og tilknytinga til fellesskapet.

– Jernbanereforma til regjeringa har gitt oss er fleire direktørar og nye, fjollete namn, seier han.

Han varslar at partiet – når det kjem til makta – vil samle bane og tog i eit felles selskap. Det skal ha eit skikkeleg namn, til dømes NSB, varslar Lysbakken.

– Dette er ein trist dag for jernbana og for heile Noreg, seier Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

– Eg har forståing for at NSB ønsker å vise at dei er nyskapande og moderne når regjeringa no har lagt opp til omfattande konkurranseutsetting på norsk jernbane, men eg trur dei har valt heilt feil strategi, fortset han.

Gjelsvik vil be samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gjere greie for namnebytet i Stortinget.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes lurer på kor mykje namnebytet kostar:

– Skal ein gråte eller le? Og kor mykje kostar dette meiningslause namneskiftet oss?, spør han.

