Salmonella påvist i produktet «Eksotisk Miks» frå Bama

innenriks

Mattilsynet opplyser måndag at den same typen salmonellasmitte er påvist hos 21 personar, og det er mistanke om at ytterlegare 14 personar er smitta. Dei smitta er i alderen frå 2 til 91 år og kjem frå store delar av landet.

Fruktblandinga vart trekt frå butikkhyllene onsdag 6. mars, då det kom fram at fleire av dei sjuke hadde ete denne matvara. Prøver av produktet vart sende inn til analyse på Veterinærinstituttet.

Hadde fruktblandinga i skapet

– Då Mattilsynet gjorde intervju heime hos dei som hadde vorte sjuke av salmonellaen, viste det seg at tre personar hadde opna pakkar med «Eksotisk Miks» ståande i skapet. Det viste seg at posane hadde same LOT-nummer og same pakkedag, og det er i desse Veterinærinstituttet no har påvist salmonella, seier direktør Karina Kaupang i Mattilsynet.

Mattilsynet opplyser at endeleg stadfesting på om salmonellaen er av typen Salmonella Agbeni, tidlegast vil vere tilgjengeleg på tysdag.

Trekt frå marknaden

Bama valde onsdag 6. mars å trekke tilbake produktet på eige initiativ, etter føre-var-prinsippet. Bama oppfordrar kundar som har kjøpt «Eksotisk Miks», 400 gram, med Lot.nr. 8291 om å kaste det eller levere det tilbake til butikken.

– Tørka frukt av typen «Eksotisk Miks» er pakka i Italia og importert av Bama. I Noreg påviser vi svært sjeldan Salmonella hos matproduserande husdyr, og dermed ser vi det òg svært sjeldan i norskprodusert mat. Ein kan likevel finne salmonella i tarmen hos ville norske dyr som piggsvin og fuglar, opplyser Mattilsynet.

I jakta på smittekjelda samarbeider Mattilsynet med Folkehelseinstituttet, kommunehelsetenesta og Veterinærinstituttet.