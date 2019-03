SV-politikar etterlyser svar om Wara-vakthald

innenriks

I kjølvatnet av branntilløpet i bilen til justisministeren natt til søndag, vil SV-veteranen ha svar på korleis sikkerheita til Frp-statsråden blir varetatt, skriv VG. Ho spør mellom anna om det var kamera på staden som fanga opp kven som står bak den seinaste trusselhendinga ved Waras hus.

– Eg er veldig overraska over at justisministeren ikkje har skikkeleg politivern. Det er heilt utruleg for meg. No har heimen hans vore utsett for ulike typar angrep gong på gong. Men tilsynelatande er ikkje tiltak eller sikring sett i gang. Kva er forklaringa, når saka er så alvorleg som dette? spør Andersen.

Ho understrekar at ho ikkje er politi, men stiller spørsmål til Politiets tryggingsteneste (PST), Oslo politidistrikt og Justisdepartementet.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST seier dei ikkje kan kommentere tryggingstiltak for norske myndigheitspersonar. Derfor kan han ikkje svare på spørsmål om vakthaldet ved huset.

Ifølgje Filter Nyheiter sa Wara og familien nei til videoovervaking på eigedommen. Wara ønsker ikkje å kommentere opplysningane. Sambuaren Laila Anita Bertheussen skriv derimot på Facebook at det er kamera overalt.

– Viss heimen min blir meir overvaka no, tør eg knapt og gå på do, skriv ho og brukar orda «heilt galskap» om Filters sak.

(©NPK)