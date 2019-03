Kraftig børsnedgang for Norwegian etter flyulykka i Etiopia

innenriks

Etter ulykka i Etiopia har fleire flyselskap bestemt seg for å mellombels setje 737 Max-flya sine på bakken, men Norwegian seier måndag at dette ikkje er aktuelt for dei. Selskapet har 18 fly av denne modellen.

Norwegian bruker 737 Max på store delar av rutenettet sitt, mellom anna i Europa, mellom Europa og Midtausten og på dei transatlantiske rutene mellom austkysten av USA og Irland, Nord-Irland og Skottland. I tillegg til dei 18 flya av typen 737 Max Norwegian har i dag, har selskapet òg 90 slike fly i bestilling.

Også aksjen til produsenten Boeing går kraftig ned etter styrten. Ved børsopninga måndag fall aksjen med ikkje mindre enn 12,9 prosent.

Boeing leverte ulykkesflyet i november i fjor. Det er same typen fly som flyet frå det indonesiske selskapet Lion Air som styrta i oktober i fjor. Då omkom 189 menneske.

Ifølgje Ethiopian Airlines melde flygaren om problem kort tid etter avgang og bad om å få returnere til flyplassen. Flyselskapet valde å setje alle Boeing 737 Max 8-maskinene sine på bakken etter ulykka. Det same har Cayman Airways valt å gjere.

