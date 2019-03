Drone ved Sola førte til omdirigering av fly

innenriks

Lufthamna vart varsla om dronen klokka 12.20, skriv Stavanger Aftenblad. Tårnet vart informert og omdirigerte flytrafikken for å unngå det aktuelle området.

Politiet søkte etter dronen og piloten søndag, men utan resultat.

Dei siste månadene har avgangar ved London-flyplassane Heathrow og Gatwick vorte stansa etter droneobservasjonar. Det vart fullstendig kaos då sistnemnde flyplass stengte midt i juletrafikken.

– Det å ikkje ha kontroll på luftrommet er veldig kritisk, sa Steinar Måland til Aftenbladet for ein månad sidan. Han er leiar for plass, brann og redning på Sola. Det er installert ein fugl- og droneradar ved flyplassen. To gonger har det vore nødvendig å stanse all trafikk ved flyplassen på grunn av uvitig droneflyging.

(©NPK)