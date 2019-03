Dødelegaste skredvinteren på fem år

innenriks

Måndag vart ein mann i 20-åra stadfesta død etter eit snøskred på Grytøya utanfor Harstad. Det var det fjerde dødelege skredet hittil i vinter og det sjuande dødsfallet.

Skredsesongen er enno ikkje over, og det er framleis fare for at talet kan auke, seier Håkon Heyerdahl i Noregs Geotekniske institutt (NGI) til NTB.

– Det er tidleg i mars, og skredsesongen er definitivt ikkje over enno, seier han.

– Utover mot april/mai pleier snødekket å søkke litt saman og bli fastare. Men landet er veldig langt, det er framleis vinter i fjellet, og får vi eit snøvêr med 15–20 centimeter fersk snø, kan det plutseleg bli meir skredfare igjen, seier Heyerdahl.

NGI har sidan 1972 registrert dødsulykker i samband med snøskred i Noreg. Tala viser at litt over fem personar i snitt mistar livet i slike hendingar kvart år.

2018/2019 ligg over normalen, men framleis eit godt stykke under vinteren 1985/1986 då heile 22 menneske mista livet.

Heyerdahl seier det er mykje tilfeldig som gjer at denne skredsesongen er blant dei dødelegaste dei siste åra. I år gir den alvorlege skredulykka i Tamokdalen eit stort utslag.

– Som regel er det berre ei handfull skredhendingar som blir dødsulykker, så ei stor enkelthending slår veldig ut i statistikken. Derfor er det vanskeleg å bruke desse tala til å seie noko om kor ille skredsesongen har vore, understrekar Heyerdahl.

