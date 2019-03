Venstre heiser flyktning- og asylpolitikk på landsmøtet

innenriks

Landsmøtet avgjorde fredag at dei vil behandle ei politisk fråsegn om flyktning- og asylpolitikk.

I forslaget, som er sendt inn av fylkeslaga frå Hordaland og Sogn og Fjordane, heiter det mellom anna at Venstre vil stanse bruken av mellombelse opphaldsløyve for einslege mindreårige asylsøkarar og innføre kravet om såkalla rimelegheitsvilkår på nytt før folk blir returnert til eit liv på flukt i eige land. Møtet vil gjennom helga diskutere ordlyden i fråsegna før dei stemmer over henne.

Redaksjonskomiteen hadde opphavleg innstilt på å ikkje behandle ei fråsegn om dette temaet.

Unge Venstres leiar Sondre Hansmark er veldig glad for at fråsegna likevel blir behandla.