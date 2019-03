Venstre bryt med Ap i Trondheim

innenriks

Ifølgje Erling Moe, kommunalråd og leiar i Venstres bystyregruppe i Trondheim, inneber brotet i praksis at han som kommunalråd forsvinn over til opposisjonen, saman med Høgre, Frp og SV, skriv Adresseavisen.

– For eitt år sidan sa eg at det var på tide med eit skifte etter 16 år med Ap. Det er framleis høgst nødvendig. No har vi bestemt at vi bryt samarbeidet, og går i opposisjon fram mot valet, seier Erling Moe.

Venstre signerte den såkalla Granåsen-erklæringa, samarbeidsavtalen for partia som styrer Trondheim, etter valet i 2015. I fjor braut SV samarbeidet fordi Venstre gjekk inn i regjeringa.

Ap samarbeider no vidare med MDG, KrF, Sp og Pensjonistpartiet.

– No har vi levert fire budsjett saman, og det er berre eit knapt halvår igjen. Vi ønsker å gjere Venstre tydeleg fram mot valet, og å gi veljarane eit alternativ. Ap skal ikkje kunne ta ein «walkover» for fire nye år, seier Moe.

Han seier brotet òg handlar om politikk:

– Ap har rørt seg bort frå sentrum i denne perioden. Dei har valt inn ein LO-mann på andreplass og ein AUF-ar på tredje. Ap blir pressa frå AUF, Raudt og LO. Ordførar Rita Ottervik har tapt på alle frontar. Ho har ikkje fått inn folka sine, men sit no med eit ganske radikalt LO og AUF, seier Moe.

