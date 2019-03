Solberg om undersøking i Forsvaret: – Resultatet var nedslåande

innenriks

På kvinnedagen 8. mars hadde ho invitert ei rekke representantar for Forsvaret til møte i representasjonsbustaden til regjeringa, mellom anna for å lytte til kva dei meiner kan gjerast for å kjempe mot trakassering.

Delen kvinner i førstegongstenesta er i dag 25 prosent., men Solberg vil at han skal bli endå høgare.

– Eit moderne forsvar treng representasjon frå begge kjønn. Vi må sørge for at kvinner vel å bli i Forsvaret. I dag skal vi finne ut korleis vi skal gjere dette betre, sa Solberg i innleiingstalen.

Ho rosar Forsvaret for å ha gjennomført undersøkinga.

– Resultatet var nedslåande, sa statsministeren.

Mange valdtekter

Undersøkinga, som vart presentert for drygt to veker sidan, omfattar rundt 8.800 tilsette i Forsvaret. Han viste at det framleis er problem med mobbing, trakassering og integrering av kvinner. To av fem kvinner seier dei har fått støytande eller upassande kommentarar om at dei ikkje passar til å utføre visse typar arbeidsoppgåver.

Når ein reknar om prosent til personar, seier 24 kvinner og 20 menn i undersøkinga at dei har vorte valdtekne det siste året. Ytterlegare 123 seier dei har vorte forsøkt valdtekne. Berre to av sakene har vorte melde til politiet.

I kjølvatnet av rapporten vart det presentert fleire nye tiltak mot mobbing og seksuell trakassering.

«Sett strek»-kampanje

Leiar for Parat forsvar, Johan Hovde, foreslår å bruke kunnskap og materiell frå utelivskampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering», som Parat har saman med Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO), Arbeidstilsynet, NHO Reiseliv, Virke, Fellesforbundet og KS.

– Prosjektet som blir gjennomført i utelivsbransjen kan enkelt overførast til Forsvaret. Dette er eit relevant prosjekt òg for oss og vil setje leiarar og tillitsvalde i stand til å forstå og løyse nokre av dei utfordringane vi i dag har på dette området, seier Hovde, som delte ut «Sett strek»-pins til alle deltakarane på møtet.

Musklar – og hovud

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen talte òg til dei frammøtte.

– Eg tenker ikkje lenger på om det er ein mann eller ei kvinne som er i ein posisjon, eg er opptatt av at jobben blir gjort, sa han.

– Vi skal slåst med musklar, men òg med innsida av hovudet, heldt forsvarssjefen fram.

Tonje Skinnarland, generalmajor og sjef for Luftforsvaret, talte òg.

– Eg har ein draum om å få sjå den første kvinnelege F-EN35-piloten i karrieren min, sa ho.

(©NPK)