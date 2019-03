Sju av ti aksjeselskap har berre menn i styret

innenriks

Kvinner utgjer nesten 19 prosent av alle styrerepresentantar i norske aksjeselskap og er dagleg leiar i rundt 16 prosent av dei, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå. Det er ein auke på 2 prosentpoeng sidan 2009.

Det er flest kvinnelege styrerepresentantar i selskap på Svalbard, viser tal for 2019. Blant fylka i Fastlands-Noreg har selskap i Finnmark størst del kvinner i styra, med 22,6 prosent. Nordland og Troms følgjer like bak, med 20,3 prosent kvar.

Den lågaste delen kvinner i styra er i Vest-Agder, der kvinnedelen er 16,1 prosent.

Tal for Trøndelag er ikkje med.

Færrast kvinner i byggebransjen

Bygg- og anleggsbransjen har flest styre med berre menn. 84 prosent av selskapa har berre menn i styret, medan 14 prosent har representantar av begge kjønn. Denne prosentfordelinga har vore uendra dei siste ti åra.

Blant aksjeselskap i tenesteyting har 43 prosent av føretaka berre kvinner i styret, medan begge kjønn er med i 25 prosent av selskapa. Dette næringsområdet blir dominert av føretak som driv med skjønnheit og kroppspleie. For ti år sidan var desse tala høvesvis 35 og 29 prosent.

Kvinnedelen aukar

Totalt sett har delen styrer med berre kvinner auka med 2 prosentpoeng dei siste ti åra.

Det er flest kvinnelege styrerepresentantar i selskap som driv med utleige og anna omsetning og drift av fast eigedom (24.000 selskap), og dessutan innan varehandel (18.000).

Den største kvinnedelen er framleis innan «annan tenesteyting» (53 prosent) og helse- og sosialtenester (41 prosent). Den høgaste delen mannlege styrerepresentantar er innanfor bygg og anlegg (90 prosent) og transport og lagring med (87 prosent).

Fleire kvinner har høgare utdanning

Tala viser òg at fleire kvinner enn menn i styre har høgare utdanning, men kvinnene har likevel færre roller i selskapa enn menn. 54 prosent av kvinnelege styrerepresentantar i aksjeselskap har høgare utdanning, mot 45 prosent av mennene. Dette er ein auke på 1 prosentpoeng frå 2018 til 2019 for begge kjønna.

For daglege leiarar er dei tilsvarande tala 50 prosent for kvinner og 39 prosent for menn.

Blant menn som har styreroller, har 12 prosent minst fire styreroller. Tilsvarande tal for kvinner er 4 prosent.

