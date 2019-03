SAS set inn nye fly etter Solskjær-suksessen

innenriks

SAS seier til Dagens Næringsliv at Solskjærs suksess som Manchester United-manager bidrar til at selskapet aukar kapasiteten på Manchester-flygingar med 40 prosent frå neste månad. To av avgangane er frå Bergen, resten er frå Oslo.

– Dette er eitt av tilfella der eg har lyst til å bryte SAS' regel om ikkje å oppgi passasjertal av konkurranseomsyn. Men vi er svært tilfredse med utviklinga. Derfor set vi òg inn større fly i tillegg til å auke talet på avgangar, seier pressesjef Knut Morten Johansen i SAS Norge.

Også Norwegian opplever auka interesse og vurderer å auke talet på avgangar frå hausten.

I tillegg til at Solskjærs sigersrekke er ein magnet, er det svært mange Liverpool-fans i Noreg, og då er også Manchester ein grei flyplass å reise til. Liverpool har i år gjort det betre enn på svært lenge, og leidde ein periode den engelske ligaen, men ligg no eitt poeng bak Manchesters andre storlag, City. Manchester United ligg på fjerdeplass, 13 poeng bak City.

