Riksadvokaten åtvarar mot å gi fjellstyra politistyresmakt

– Eg sluttar meg fullt til Økokrims prinsipielle tilnærming i eit særs viktig spørsmål, seier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Rett24.

Bakgrunnen er den nyleg gjennomførte høyringsrunden om den offentlege utgreiinga (NOU 2018:11) om forslag til ny fjellov.

Her foreslår fleirtalet ein heimel som gir private fjellstyre tilgang til å føre eit omfattande offentlegrettsleg oppsyn i statsallmenningane etter både naturmangfaldlova, motorferdselslova, friluftslova og viltlova.

Oppsynspersonellet skal kunne få avgrensa politistyresmakt for å ta vare på desse oppgåvene.

Det er usemje om forslaget. I mindretalet finn vi blant anna leiaren av utvalet, den pensjonerte høgsterettsdommaren Karl Arne Utgård.

Mindretalet skriv: «Mindretallet er betenkt over rolleblandingen som ligger i at fjellstyrene som har inntekter fra jakt og fiske med hytteutleie og annet, og som representerer bruksrettshaverne, også skal ha rollen på vegne av offentlige myndigheter med å stå for en objektiv og uavhengig håndhevelse av lovregler.»

Økokrim bruker sterkare ord enn mindretalet, og kallar forslaget «svært uheldig».

