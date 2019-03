Regjeringa lanserer strategi for kvinnehelse på kvinnedagen

innenriks

Strategien «Seks punkt for betre kvinnehelse» har som hovudmål å heve statusen til kvinnehelse og rette merksemda mot kvinnehelse.

Strategien blir lansert på kvinnedagen, men ifølgje VG innser partileiarane Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og fungerande partileiar Olaug Bollestad (KrF) at abortsaka kan bli altoverskyggande tema for dagen.

Dei seks punkta inkluderer å sørge for at Forskingsrådet prioriterer kvinnehelse, utvide ordninga med gratis prevensjon for kvinner til 24 år og erstatte celleprøve for livmorhalskreft med ein enkel HPV-test. Vidare skal det komme eit nytt pakkeforløp for typiske kvinnesjukdommar, og den planen kjem før sommaren. Regjeringa vil også legge fram ein eigen pårørandestrategi, som skal legge til rette for å kombinere jobb og omsorg for nære. Siste punkt i kvinnehelsestrategien er å styrke internasjonal kvinnehelse, særleg innsats for vaksinasjon.

Finansminister Jensen påpeikar at sjølv om kvinner ofte har andre symptom enn menn, er mykje av informasjonen som er tilgjengeleg på nett, tilpassa menn.

– Derfor er det viktig at vi går føre – på vegner av halvdelen av befolkninga, seier Jensen.

