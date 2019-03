Ny innstramming om mellombels opphald i utlendingslova

innenriks

Det opplyser regjeringa i ei pressemelding fredag. Frå no av blir det eit lovpålagt krav for å kunne få og behalde eit opphaldsløyve i Noreg at utlendingen faktisk oppheld seg i Noreg, og at utlendingen gjer det mesteparten av tida.

Den nye avgjerda i utlendingslova trer i kraft 1. april. Avgjerda er ei vidareføring av gjeldande praksis i utlendingsforvaltninga.

Endringa vart foreslått av regjeringa og vedtatt av Stortinget våren 2016.

Med denne endringa er alle lovforslag som vart vedtatt i «Innstramninger II» -proposisjonen, betre kjent som asylforliket, sett i kraft, opplyser regjeringa.

(©NPK)