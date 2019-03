Grande droppa A-ordet

innenriks

Likestillingsministeren hadde ikkje tid til å gå i tog fredag. Ho leier eit parti som mange seier er i krise, eit ord ho ikkje har vilja ta i munnen sin. Då ho talte til landsmøtet som er samla i Trøndelag, var det òg eit anna ord som glimra med fråværet sitt. I ein gjennomgang av viktige sigrar i kvinnekampen vart ikkje abortlova nemnt.

– Eg hadde behov for å vise at kvinnekampen ikkje berre handlar om abort, seier Grande, som òg er likestillingsminister, til NTB.

Ho nemnde både p-pilla og røysterett for kvinner, og lista opp sterke kvinner som har stått fremst i kampen. Men på dagen då mange planlegg i å gå i tog under parolen «Forsvar abortlova», vart altså denne saka utelaten frå Grandes tale.

– Det er utruleg mange område der vi har mykje å gjere. Vi har eit veldig kjønnsdelt arbeidsliv, og mange opplever overgrep. Så hadde eg òg lyst til å vide ut likestillingskampen, seier Grande og viser til rettane til skeive og rettane til funksjonshemma.

Krfs abortsiger mobiliserer

Det var spådd sterkt i 8. mars-tog rundt om i landet, spesielt på grunn av KrFs gjennomslag om å ta frå kvinner moglegheit til sjølv å avgjere om dei vil ha fosterreduksjon, dersom dei er gravid med fleirlingar.

På spørsmål om kva ho tenker om at regjeringa ho sit i, bidreg til ei slik mobilisering på kvinnedagen, svarer Grande:

– Eg synest det er kjempebra at folk går i 8. mars-tog, og eg trur dei kjem til å samle seg under mange parolar. Eg håpar verkeleg at likestillingskampen er viktig òg på mange andre område, seier ho.

Ho held seg dermed til strategien partileiinga har lagt for å komme ut av uføret partiet er i: Partiet må snakke mindre om tapa. Samtidig skal dei snakke meir om sigrane. Ein av dei store sigrane fekk då òg partiet servert av finansminister Siv Jensen (Frp) kort tid før landsmøtet opna: At oljefondet trekker seg ut av noka olje- og gasselskap.

Venstre har strevd lenge med oppslutninga, men strategien med å kapre veljarar ved å bli meir synleg i regjering, har så langt ikkje slått til. I staden har prisen ved samarbeid og kompromiss vorte stadig tydelegare. Ikkje berre abortsaka, men òg saka om gruvedrift og fjorddeponi i Finnmark.

– Vi har ikkje vore flinke nok

I talen innrømmer Grande òg at ho og partileiinga har gjort nokon feil:

– Vi har ikkje vore flinke nok til å følgje opp dei sakene som dei som jobbar lokalt plukkar opp. Der må vi skjerpe oss. Der må eg skjerpe meg, sa ho i talen.

Ho kom òg med ei bøn om samhald i laget som no startar den lange valkampen på botnnivå.

– Vi må framsnakke kvarandre. Vi må hjelpe kvarandre til å formidle alt det vi får til. Og vi må hjelpe kvarandre med å vise at Venstre betyr ein skilnad, sa ho.

– Vi har ei stor utfordring føre oss. Ei utfordring som akkurat no kanskje kjennest som litt i overkant stor, men som på ingen måte er umogleg. Som vi må løyse som eit lag. Som eg lovar å hjelpe dykk med å løyse lokalt, og som de må hjelpe meg med å løyse nasjonalt, sa ho.

(©NPK)