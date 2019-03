Grande: Kvinnekampen handlar ikkje berre om abort

innenriks

– Eg hadde behov for å vise at kvinnekampen ikkje berre handlar om abort, seier Grande, som òg er likestillingsminister, til NTB.

Ho nemnde både p-pilla og røysterett for kvinner, og lista opp sterke kvinner som har stått fremst i kampen. Men på dagen då mange planlegg i å gå i tog under parolen «Forsvar abortloven», vart altså abortlova utelate frå Grandes tale.

– Det er utruleg mange område der vi har mykje å gjere. Vi har eit veldig kjønnsdelt arbeidsliv, og mange opplever overgrep. Så hadde eg òg lyst til å vide ut likestillingskampen til andre område der eg er glad for at Venstre no har ei hand på rattet, seier Grande, og viser til funksjonshemma og rettane til skeive, som ho òg tok opp i talen.

Krfs abortsiger mobiliserer

Det har vorte spådd sterkt oppmøte i 8. mars-toget til kvelden rundt om i landet, spesielt på grunn av KrFs gjennomslag om å ta frå kvinner moglegheit til sjølv å avgjere om dei vil ha fosterreduksjon, dersom dei er gravid med fleirlingar.

På spørsmål om kva ho tenker om at regjeringa ho sit i, bidrar til ei slik mobilisering på kvinnedagen, svarar ho:

– Eg hadde òg gått i 8. mars-tog i dag om eg hadde hatt moglegheit. Eg synest det er kjempebra at folk går i 8. mars-tog, og eg trur dei kjem til å samle seg under mange parolar. Eg håpar verkeleg at likestillingskampen er viktig òg på mange andre område, seier ho.

Metoo – ein revolusjon

Grande brukte den første delen av talen til å snakke om likestilling, og viste til at ho altså tok over ansvaret for likestillingsfeltet då ho vart kulturminister i januar.

– Det har gått halvtanna år sidan «metoo» braut laus. Ein revolusjon som endeleg klarte å synleggjere korleis skeive maktstrukturar, særleg i arbeidslivet, systematisk kan opne for seksuell trakassering mot kvinner. Ein revolusjon som ikkje må ta slutt etter halvtanna år, sa ho.

Ho varsla at Venstre og regjeringa snart vil legge fram eit lovforslag om at seksuell trakassering i arbeidslivet kan kome inn for Likestillingsnemnda.

– I dag må alle slike saker gå for retten. Det fører til at det er nesten ingen saker. No vil vi senke terskelen for å ta det opp, sa Grande.

Dette er i tråd med det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) varsla i november.

I landsmøtetalen takka Grande alle dei som har stått fram med metoo-historiene sine.

– Til alle dykk som stod fram, vil eg seie: Takk for motet dykkar. Takk for at de stod fram. Og til helsike med dei som kjempa mot dykk, sa Grande og fekk lang applaus frå salen.

(©NPK)