Finansdepartementet stansar investeringane til oljefondet i olje- og gassprodusentar

innenriks

Avgjerda vart offentleggjort fredag formiddag.

Rundt 6 prosent av aksjebehaldninga til Statens pensjonsfond utland er i olje og gass-sektoren. Det svarer til ein samla verdi på rundt 320 milliardar kroner. Uttrekket gjeld berre selskap som driv med leiting og produksjon, og ikkje selskap som i tillegg eksempelvis har verksemd knytt til fornybar energi.

– Målet er å gjere den samla formuen vår mindre sårbar for eit varig fall i oljeprisen. Då er det meir treffsikkert å selje selskapa som berre driv med leiting og produksjon av olje og gass, enn å gå heilt ut av ein breitt samansett energisektor, seier Jensen i ei pressemelding.

Tilrådde uttrekk

Noregs Bank, som forvaltar dei nesten 9.000 milliardar kronene i fondet, rådde hausten 2017 departementet til å ta olje og gass ut av referanseindeksen til fondet. I praksis anbefalte sentralbanken at fondet blir trekt ut av sektoren for å redusere risikoen for verdisvekking ved fall i oljeprisen.

Avgjerda til regjeringa avgrensar uttrekket til oppstraumsselskap. Tiltaket skal bidra til redusere samla risiko knytt til denne typen verksemd i norsk økonomi. Vurderinga speglar, til liks med rådet frå Noregs Banks råd, ikkje eit bestemt syn på oljepris, framtidig lønnsemd eller berekraft i petroleumssektoren. Ho er dermed uavhengig av petroleumspolitikken regjeringa fører, og som ligg fast, understrekar departementet.

Spreier risiko

Ei ekspertgruppe utnemnt av departementet, har konkludert motsett. Gruppa påpeika i tilrådinga si at norsk økonomi er sterkt eksponert for svingingar gjennom oljeprisen, og at investeringane til fondet i olje og gass utgjer ein svært liten del av risikoen for norsk økonomi.

– Oljeverksemda kjem til å vere ei stor og viktig næring i Noreg i mange år framover. Inntektene til staten frå sokkelen følgjer i utgangspunktet av lønnsemd i oppstraumsverksemd. Derfor handlar dette om å spreie risiko, seier Jensen.