20.000 bøsseberarar klare for Kreftforenings-aksjon

Aksjonen Krafttak mot kreft blir arrangert for 14. gong. I år skal det samlast inn pengar til forsking for at fleire skal overleve kreftformene som i dag har høge døyingstal.

Det gjeld mellom anna lunge-, galleblære-, lever- og matrøyrkreft. Berre to av ti overlever desse kreftformene, opplyser foreininga. Dei ønsker også meir forsking på bukspyttkjertelkreft, som berre éin av ti overlever.

– Det er fleire årsaker til at nokre kreftformer framleis har låg overleving. Ofte blir dei oppdaga for seint fordi dei har diffuse symptom og ikkje ein kul som kan kjennast ved ein sjekk, seier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Pengane skal også bidra til gode omsorgstilbod for pasientar og pårørande.

Kvart år får nærare 34.000 nordmenn påvist kreft, ifølgje tal frå Kreftforeningen. Det vil seie at over 90 personar får ein kreftdiagnose kvar dag.

