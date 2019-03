Stadig færre blir ramma av influensa

innenriks

Det går fram av Folkehelseinstituttets (FHI) rapport for veke 9.

1,8 prosent av dei som oppsøkte lege i førre veke, vart diagnostiserte med influensaliknande sjukdom. Til samanlikning var delen på 2,3 prosent både i veke 8 og i veke 7. Delen influensaliknande sjukdom ser ut til å ha nådd toppen i veke 7, ifølgje FHI.

– Talet på innlagde med influensa minkar òg. Det ser dermed ut som om utbrotet har nådd toppunktet og no er på hell, heiter det i vekerapporten.

242 personar vart innlagt førre veke, og alle tilfella dreidde det seg om influensa A (H1N1). Dette er ein etterkommar av viruset som utgjorde pandemien i 2009, og då vart kalla «svineinfluensa». Viruset har sidan sirkulert jamleg og blir no rekna som eit normalt sesonginfluensavirus.

Medan intensiteten var låg på landsbasis, var han middels i Møre og Romsdal, Buskerud og Troms.

Ifølgje FHI blir det venta at influensaviruset vil fortsetje å sirkulere ei god stund framover, og dei oppfordrar derfor personar i risikogruppene til å vaksinere seg. Over 1,6 millionar nordmenn er i risikogruppa for alvorleg influensa, blant dei kronisk sjuke, eldre og gravide.

