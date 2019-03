Scandinavian Star-serie får pengestøtte

innenriks

Tre spelefilmar, fem dokumentarfilmar og ein dokumentarserie nyt alle godt av at NFI opnar pengesekken igjen.

Blant spelefilmane som blir støtta er den norsk-finske fantasyfilmen «Fly With Me». Samproduksjonen får dryge 2 millionar kroner i støtte.

Fantasi er òg eit stikkord for animasjonsfilmen «Apestjernen», som kan notere seg dryge 2,4 millionar kroner i pengestøtte. Her finn vi svenske Linda Hambäck i registolen.

Blant dokumentarane som får pengar i kassa, er «Reisen til Utopia», ein samproduksjon med danske Magic Hour Films. Filmen blir regissert av Erlend E. Moe, og handlar om hans eigen familie – som vel å flytte til ein økolandsby. Filmen blir støtta med 700.000 kroner, går det fram av pressemeldinga.

Også Nordisk Film Production blir støtta: Det vankar 500.000 kroner i tilskot til dokumentarserien «Scandinavian Star» – som er ein samproduksjon med Nordisk Film Danmark. Serien får regi av danske Mikala Krogh, og vil «kaste et nytt lys over katastrofen som skjedde for 30 år siden», heiter det om prosjektet.

Regissør Benjamin Ree får dryge 1,4 millionar kroner i tilskot til kinodokumentaren sin «Kunstneren og tyven» – ein film om kunsttjuven som sjølv vart til kunst.

