Milliardfly kan bli ståande på bakken på grunn av pilotmangel

innenriks

I dag har det norske luftforsvaret ni fly av typen F35, med ytterlegare sju i USA til opplæring, skriv Aftenposten.

Totalt skal luftforsvaret kjøpe 52 slike fly, men no veks det fram ei bekymring over manglande pilotar til å drifte flya.

– I 2025 kjem vi til å ha eitt av det meste moderne luftforsvara i verda. Den store bekymringa mi er om vi får nok pengar til å bruke det, seier generalmajor Tonje Skinnarland i Luftforsvaret.

Ho seier at det i dag er eit sprik mellom den mengda pilotar som er tilrådd, og det faktiske talet som blir utdanna årleg. I tillegg til pilotmangel, er òg mangel på flyteknikarar, i tillegg til skyhøge flytimeprisar og kostbar utdanningar, medverkande årsaker til at dei kostbare flya risikerer å bli ståande på bakken. Skinnarland legg også til at svært mange av pilotane og teknikarane i dag nærmar seg pensjonsalder.

Brigader Øyvind K. Strandman hadde tidlegare ansvaret for all utdanning i Luftforsvaret, og han deler Skinnarlands bekymring.

– Situasjonen er at vi skaffar eit kostbar våpensystem, men ikkje har økonomi til å kunne operere det fullt ut på grunn av manglande kompetanse, seier Strandman.

Flytimeprisen ligg på om lag 110.000 kroner, medan det kostar omkring 60 millionar kroner å utdanne ein pilot.

(©NPK)