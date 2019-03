Lovbrot avdekte i helsetenestene for psykisk utviklingshemma

innenriks

Kommunal Rapport har gjennomgått til saman 51 tilsynsrapportar frå 2017 og 2018. Rapportane omhandlar helse- og omsorgstenester til psykisk utviklingshemma, og i 39 av 51 kommunar blir det rapportert om tilfelle der det har vore alvorlege lovbrot.

Blant funna er mellom anna svikt i legemiddelhandtering i 20 kommunar. I 10 kommunar er det nytta uheimla tvang, og i 10 kommunar blir det rapportert om manglande opplæring i førstehjelp blant dei tilsette.

– Mange av lovbrota er så alvorlege at det kan få konsekvensar for liv og helse. Det finst fleire tusen bufellesskap. Dei fleste vil aldri bli underlagt tilsyn. Er det noko gale, er sannsynet for at det blir oppdaga liten, seier leiar Jens Petter Gitlesen i Norsk forbund for utviklingshemma (NFU) til Kommunal Rapport.

Han meiner regjeringa må setje av meir pengar til å sikre at menneske med utviklingshemming får så trygge og gode tenester som mogleg.

Helseminister Bent Høie (H) forventar at kommunane gir innbyggarane sine dei tenestene dei har krav på, og seier at kommunane har fått auka ressursar dei siste åra for å sikre nettopp dette.

– Leiinga i kommunane har ansvar for at helse og omsorgstenestene blir planlagde, blir gjennomførte, blir evaluerte og blir korrigerte i samsvar med lov, seier Høie.

(©NPK)