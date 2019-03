Legemiddelverket tilrår å ta medisinar som normalt

innenriks

Måndag vart det opplyst at opptil 7.000 pasientar i Noreg kan ha fått for lite medisinar i multidoserullane, men i Aftenposten er Steinar Madsen i Legemiddelverket tydeleg på at det handlar om mangel på medisin, ikkje feil medisin.

Årsaka er at det er mangel på nokre medisinar i Noreg. Leverandøren Norsk Medisinaldepot (NMD) har derfor pakka medisinrullen med dei medisinane som er tilgjengelege, og lagt ved eit skriv der det står kva for medisinar som eventuelt manglar i rullen.

– Dette er éi setning på arket. Det har vore altfor dårleg merkt at det manglar medisinar i multidosen, seier Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Rådet hans til pasientar eller den som har ansvaret for å gi medisinar frå rull til ein pasient, er å bruke medisinane som er i rullen som normalt, for det er ikkje noko der som ikkje skal vere der. I tillegg må ein sjekke følgjeskrivet nøye for å sjå om det står at noko manglar i dosane.

