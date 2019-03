Kristian Tonning Riise vil ikkje søke ny periode på Stortinget

innenriks

– Eg kjem ikkje til å søke renominasjon til Stortinget. Det er ei avgjerd eg har tatt i dialog med Innlandet Høgre og etter rådsføring med gode venner, seier Tonning Riise til Nettavisen.

I fjor trekte han seg frå alle verv då det vart kjent at Høgre hadde fått ei rekke varslar frå kvinner i Unge Høgre om upassande åtferd frå hans side.

– Dette var ei riktig avgjerd av Kristian. Det er bra at dette no blir avklart, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Ikkje akseptabel åtferd

Det alvorlegaste varselet mot Tonning Riise gjaldt seksuell omgang med ein svært rusa 16-åring under eit fylkesårsmøte i 2014. Politiet vedtok å ikkje starte etterforsking i saka etter å ha vorte beden om å vurdere dette av Statsadvokaten.

Høgre konkluderte med at Tonning Riise gong på gong hadde brote dei etiske retningslinjene til partiet om seksuell trakassering, alkoholbruk og framferd overfor medlemmer.

– Eg har tidlegare oppført meg på ein måte som ikkje er akseptabel, og det er eg oppriktig lei meg for. Eg kan ikkje anna enn å gjenta den utvitydige orsakinga min til dei som har opplevd det, seier Tonning Riise til Nettavisen.

– Treng arbeidsro

Både Høgre og Unge Høgre har erkjent grov svikt i behandlinga og oppfølginga av varsla om Tonning Riise.

Det er framleis nærare tre år igjen av denne stortingsperioden, og høgrepolitikaren vil fullføre perioden. Han trekker fram omsynet til lokalpartiet som ei medverkande årsak til at han trekker seg.

– Innlandet Høgre treng arbeidsro, som er ein føresetnad for at dei gode kandidatane våre skal kunne snakke om politikk. Det er òg viktigare enn nokon gong at Innlandet Høgre kan vere ei tydeleg politisk stemme i saker som betyr noko for folk i distrikta, heiter det i ei fråsegn frå Tonning Riise til Nettavisen.

(©NPK)