Frp-leiaren vil ikkje hjelpe Venstre med å vise seg fram

Finansministeren verkar dermed ikkje veldig interessert i å gi statsrådskollegaene frå Venstre drahjelp viss dei vil «bruse meir med fjørene», slik Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark beskriv det overfor NRK.

Også Venstre-leiar Trine Skei Grande har sagt at partiet må bli flinkare til å profilere eigen politikk for å komme ut av det ho omtaler som ein alvorleg situasjon.

– Først og fremst ønsker eg Venstre lykke til med landsmøtet til helga. Det er jo for alle parti ein politisk verkstad der ein skal meisle ut retninga vidare. Eg er heilt sikker på at Venstre finn ut av det sjølv, seier Jensen til NTB.

– Regjeringa skal gjennomføre politikken og plattforma til regjeringa. Så er det opp til alle partia å vere aktive og synlege i den politiske debatten, og vise gjennomslaget til eige parti, svarer ho på spørsmålet om ho vil la Venstre vise seg meir fram.

Sanner vil la alle parti synast

Høgres nestleiar og kunnskapsminister Jan Tore Sanner verkar meir innstilt på å gi Venstre-kollegaer meir plass på regjeringsscena.

– Eg synest det er viktig at alle regjeringsparti bruser med fjørene. Vi har viktige fellesprosjekt der det er viktig at alle partia er godt synlege. Eg har godt håp om at alle fire partia vil gjere det godt når kommunevalet kjem, seier han.

– Bruker for mykje tid på tap

Venstre slit med elendig oppslutning på meiningsmålingane og intern diskusjon om strategi, leiing og distriktsprofil. At det liberale miljøpartiet sit i ei regjering som gjennomfører innstrammingar i abortlova og seier ja til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark, gjer det kanskje ikkje lettare.

– Vi har brukt for mykje tid i Venstre på å dvele ved det vi tapar, og så går vi fort forbi dei tinga vi vinn. Vi må bli mykje dyktigare til å snakke om dei tinga vi vinn og snakke mindre om dei sakene vi tapar, sa Grande til NTB tysdag.

På pressekonferansen til partileiinga i forkant av landsmøtet, handla mykje om i kva grad Grande er den rette til å leie partiet, kven som kan ta over, og korleis partiet skal komme seg ut av krisa.

I tillegg til dårleg oppslutning blant veljarane, har partiet òg mista mange medlemmar. Venstre hadde 6.407 betalande medlemmar i 2018, som er 599 færre enn året før, og 1.320 færre enn i 2016, ifølge årsmeldinga.

