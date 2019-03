Forslag om oftare passfornying

innenriks

Forslaget til ny pass- og ID-kortforskrift er eit ledd i arbeidet med å modernisere utskrivinga av pass og realisere ordninga med nasjonalt ID-kort med eID, opplyser regjeringa i ei pressemelding om forslaget som vart sendt på høyring torsdag.

Stort sett blir reglane i passforskrifta foreslåtte vidareførte og gjort gjeldande også for ID-korta, men med ny struktur og tilpassingar til ny teknologi.

Det blir forslått at ID-kortet blir gyldig i fem år. I arbeidet med å styrke passforvaltinga og innføre nye ID-kort har departementet også sett behov for å vurdere kor lenge passet skal vere gyldig.

Synlege øyre

For passa blir det sett fram to alternative forslag – eitt som vidarefører at passet er gyldig i ti år, og eitt som reduserer det til fem år. Departementet har ikkje tatt stilling til forslaga.

I tillegg finst det to alternative forslag i avgjerda om krav til andletsfoto – eitt med og eitt utan påbod om synlege øyre for personar som bruker religiøse hovudplagg.

Departementet opplyser at dei ønsker eit breiast mogleg avgjerdsgrunnlag før det blir tatt stilling til om unntak er tilrådeleg. I dag er det påbode at øyra skal vere synlege på passbilda.

– Øyra er like unike som fingeravtrykk og i liten grad påverka av vektforandringar, sminke og aldring. Dei gir derfor mykje informasjon som kan vere viktig for den manuelle kontrollen av pass-søkar mot framlagt dokumentasjon og tidlegare registrerte andletsfoto i passregisteret på same namn, heiter det i høyringsbrevet.

Andre alfabet

Aukande medvit rundt tydinga av synlege øyre for identifiseringsformål, og behov for å klargjere rettstilstanden førte til at kravet til synlege øyre vart presisert i passforskrifta i 2014.

Ei anna endring er at det kan bli tillate å bruke andre alfabet enn det latinske når ein signerer på passet.

– Dagens praksis med å krevje latinske bokstavar ved namnetrekk vil ikkje bli vidareført, fordi det ikkje nødvendigvis viser den naturlegen måten til innehavaren å skrive på, heiter det vidare i høyringsbrevet.

