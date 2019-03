55.100 barn fødde i Noreg i fjor – 1.500 færre enn året før

innenriks

Nedgangen frå 2017 var på 1.500 barn. I 2017 vart det fødd 56.600 barn her i landet, som var ein nedgang på 2.300 frå året før.

– Nedgangen er ein trend som no har gått føre seg i nesten ti år, seier rådgivar i seksjon for befolkningsstatistikk i SSB, Espen Andersen. Han fortel at fruktbarheita har falle kvart einaste år sidan 2009, då samla fruktbarheitstal (SFT) var 1,98.

– Fruktbarheita har altså gått ned med 0,42 barn, det vil seie nesten eit halvt barn per kvinne, det siste tiåret, seier Andersen.