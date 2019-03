30.000 hjortedyr skal testast for skrantesjuke

innenriks

Det inneber mellom anna testing av 30.000 hjortedyr over heile landet, opplyser Mattilsynet i ei pressemelding. Tilsynet foreslår òg ein kraftig reduksjon av hjortebestanden rundt Nordfjella der skrantesjuka først vart oppdaga.

For tre år sidan vart dei første tilfella av den dødelege og smittsame sjukdommen skrantesjuke påvist i Noreg. No skal Mattilsynet saman med Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet gjennomføre ei rekke tiltak for å kjempe mot sjukdommen.

– Det er utruleg viktig at kommunar, villreinnemnder, grunneigarar og andre involverte grupper forstår kor nødvendig det er å hindre denne sjukdommen i å spreie seg, seier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

(©NPK)