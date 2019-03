Regjeringa endrar skattereglar for fribillettar, rabattar og gåver

innenriks

– Vi har korrigert for dei tinga det har vore uro rundt. Vi har lytta til synspunkt frå folk og bedrifter, og no gjennomfører vi endringar, seier Jensen (Frp).

Ho møter NTB på Saga kino i Oslo sentrum.

– Endringane betyr at ein tilsett på ein kino, ved å bruke heile det nye handlingsrommet, kan ta imot fribillettar og ytingar fór inntil 10.000 kroner heilt skattefritt, seier Jensen.

Ho peikar på at det oppstod misforståingar når det gjeld festivalar og frivillige, og at regjeringa ikkje har gjort endringar i desse reglane.

– Regelverket har ikkje vore endra på 25 år, og det er ein god grunn til å gjere endringar. Men medvitet auka openbert veldig ved nyttår, seier Jensen.

– Summen av dei endringane vi gjer, er veldig positiv for frivillige på festivalar. Det gjer at ein kan få opp mot 10.000 kroner i festivalpass og andre godar.

Fem greip

Regjeringa tar fem grep i saka:

Skattereglane for personalrabattar blir meir fleksible. Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent blir fjerna, slik at òg rabattar på 100 prosent kan givast skattefritt. Det betyr at tilsette kan få 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.

Verdien av personalrabattar som kan givast skattefritt, blir auka frå 7.000 til 8.000 kroner.

Beløpsgrensa for skattefrie gåver blir auka frå 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendra sidan 2009.

For fribillettar i transportnæringa utset regjeringa iverksetjinga av dei nye reglane til 1. juli 2019. Formålet er at transportselskapa skal få tid til å forme nye billettordningar.

Skattestyresmaktene skal aktivt legge til rette for enklast mogleg etterleving for næringslivet og utarbeide ein rettleier saman med Virke og NHO.

– Skal rapporterast inn

Jensen understrekar at arbeidsgivarar og festivalarrangørar framleis må halde oversikt over kva den enkelte får, men at grensa før det må rapporterast eller mottakaren må betale skatt no blir romslegare.

– Nokre hovudprinsipp må stå fast. Det skal vere ryddig og ordna forhold i arbeidslivet. Vi har desse reglane om å skatte av lønn for at ein skal opparbeide seg rettar til sjukepengar og pensjon. Det er ein vesentleg del av inntekta til mange, seier finansministeren.

Ho strekar også under at regjeringa er opptatt av å kjempe mot smøring og korrupsjon i næringslivet

– Kor trygg er du på at nivået de har valt, er riktig?

– Inntil 10.000 kroner i skattefrie ytingar er ganske romsleg. Alt utover det bør ein skatte av.

– For låge grenser

NHO-sjef Ole Erik Almlid meiner det er bra at regjeringa har lytta til næringslivet.

– Vi støttar prinsippet om at naturalytingar skal skattleggjast på same måte som andre arbeidsinntekter. Men regelverket må ikkje vera urimeleg, seier han til NTB.

– Det er svært gledeleg at finansministeren fjernar 50-prosentkravet. Dermed blir det framleis mogleg for bedrifter å gi personalrabattar med 100 prosent rabatt – altså gratis. I tillegg er det bra at finansministeren òg har lytta til rådet vårt om å auke det skattefrie beløpet, seier Almlid.

Også Virke er fornøgd.

– No har departementet sjølv, etter påtrykk frå Virke, erkjent at dette vart feil. Vi likar at dei då hevar dei skattefrie grensene, seier Virke-sjef Ivar Kristensen.

Han hadde samtidig ønskt seg at grensene vart sette høgare:

– Grensen for personalrabattar burde vore sett til 12.000. Då hadde ho treft betre. Og beløpsgrensa for skattefrie gåver burde vore sett til 3.000 kroner.

(©NPK)