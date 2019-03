Indeks: Stabile konjunkturar i norsk økonomi

innenriks

Indeksen Financial News Index (FNI) fall i desember og januar, men det at indeksen i februar stabiliserte seg rundt snittet, tyder på at konjunkturane er nær normale.

– Nyheitsstraumane som i hovudsak bidrar positivt og negativt til variasjonane i indeksen, er litt i endring denne månaden. Framleis bidrar nyheiter om oppstartsbedrifter og it-system positivt, men no bidrar òg resultat og pengepolitikk igjen positivt, heiter det i meldinga om indeksen etter siste oppdatering 28. februar 2019.

Det er medieovervakingstenesta Retriever og Senter for anvend makroøkonomi og råvareprisar ved Handelshøyskolen BI som står bak denne konjunkturindikatoren for norsk økonomi.

Indeksen tar utgangspunkt i daglege nyheitsartiklar frå fleire ulike kjelder som blir brukt saman med BNP for å berekne ein dagleg konjunkturindeks.

Særleg varehandel, aksjemarknaden og turisme bidrar til å dra FNI-indeksen ned i februar, blir det opplyst.

