Barneombodet kritisk til auka bruk av fengsel for ungdom

innenriks

På eit seminar om ungdomskriminalitet i Oslo onsdag åtvara Inga Bejer Engh dei som har tatt til orde for å senke terskelen for å setje unge lovbrytarar i fengsel. Samtidig kritiserte ho dagens ordning der unge lovbrytarar i staden for fengsel kan dømmast til ungdomsstraff som ho meiner ikkje fungerer etter intensjonen.

– Barn må få ei straff med godt innhald, og etter mi meininga har vi ikkje gode nok tiltak i ungdomsstraffa i dag. Det er berre i svært alvorlege tilfelle at det er riktig å sende barn i fengsel, og då må vi ha tiltak som fungerer godt for dei som ikkje skal i fengsel, sa barneombodet på seminaret.

Ungdomsstraff vart innført i 2014 som eit alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdommen skal mellom anna delta på møte med involverte partar, politi, barnevern og andre instansar og tilbydast kriminalitetsførebyggjande tiltak.

Bejer Engh seier at føresetnadene som vart sette då ordninga med ungdomsstraff vart innført, ikkje har vorte innfridd. Mellom anna har ikkje barnevernet vorte tilstrekkeleg rusta til ta imot ungdommane som tidlegare vart sett i fengsel.

– Dette må regjeringa gripe fatt i. Vi må ikkje rykke tilbake til eit system som alle ville bort frå, seier barneombodet.

(©NPK)