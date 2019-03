Svakt for Venstre på NRK-måling

innenriks

– Det viser at vi er i ein alvorleg situasjon for partiet, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til NRK etter å ha fått sjå det siste kommunebarometeret utført av Norstat for NRK og Aftenposten.

Norstat spør òg om kva veljarane ville stemme om det var stortingsval no. Då får Venstre ei oppslutning på 1,9 prosent, omtrent det same som partiet fekk i Vårt Lands meiningsmåling førre veke.

For resten av partia fordeler oppslutninga seg slik: Ap 29,6 prosent (-1,7), Høgre 25,8 prosent (+1,4), Sp 10,8 prosent (-0,3), Frp 7,3 prosent (-1,7), SV 5,7 prosent (+0,5), KrF 5,3 prosent (+0,5), MDG 6,1 prosent (+1,5), Raudt 3,3 prosent (uendra).

(©NPK)