Politiet utvidar overgrepsiktinga mot barnehagetilsett

Siktinga mot mannen er no utvida med ytterlegare eit forhold. Dette gjeld seksuell handling med eit anna barn under 16 år, opplyser politiet i ei pressemelding. Mannen er allereie sikta for valdtekt av barn under 14 år.

Det nye forholdet skal ha skjedd i same barnehage i januar, opplyser politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Ei rekke vitne og fleire barn er avhøyrde på Barnehuset i Bergen i samband med saka. Tysdag vart mannen varetektsfengsla i fire nye veker med brev- og besøkskontroll.

Han vart arrestert 4. februar. Mannen erkjenner ikkje straffskuld.

Den sikta mannen har jobba i barnehagen i fleire år og blir omtalt som ein omgjengeleg og sosial person. Han har vore ein populær tilsett og godt likt av både foreldre og kollegaer.

