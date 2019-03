Nye flytog på plass i Noreg

innenriks

Flytoget inngjekk kontrakt med den spanske togprodusenten CAF om leveringa av togsetta i 2015. Dermed får Flytoget i alt 24 togsett og aukar kapasiteten med 50 prosent. Forresten skal CAF òg levere nye trikkar til Oslo.

Den administrerande direktøren til flytoget Philipp Engedal seier at det nye toget er bygd på same lest som dei førre, men har i tillegg mindre støy, breiare sete, straumuttak, USB-tilgang, kopphaldarar ved alle stolar og betre plass til bagasje.

– Toga blir òg dei første i Noreg der ein kan sjå kva for ei vogn det er mest ledige plassar før ein går inn, seier Engedal.

Flytoga blir godkjente for største fart som er 245 kilometer i timen, og blir testa i fart opp til 270 kilometer i timen. Førebels er det berre lov til å køyre i 210 kilometer i timen til og frå Oslo lufthamn.

Det komande året skal dei nye toga blir testa på norske skjener og det skal gjennomførast nødvendig opplæring før dei blir sette i drift i byrjinga av neste år.

