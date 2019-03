Lågare straumproduksjon i januar

innenriks

Noreg hadde ein nettoimport av straum på 1.195 gigawattimar, og ein nettoeksport på 1.337. Det betyr at det totalt var eit netto eksportoverskot på 142 gigawattimar i januar.

Noreg har utanlandskablar som knyter det norske straumnettet til Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Russland. Kablane til Finland og Russland har likevel svært låg kapasitet.

Den norske straumproduksjonen var lågare enn på same tid i fjor. Vasskrafta stod for 13.881 gigawattimar, varmekraft for 270 og vindkraft for 556 gigawattimar. Totalt vart det produsert 14.707 gigawattimar. Det betyr at vasskrafta i januar stod for 94,4 prosent medan vindkrafta utgjorde 3,8 prosent av norsk straumproduksjon.

Det viser dei siste tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Straumforbruket i januar var på 14.565 gigawattimar. Av det gjekk 9.685 til den alminnelege straumforsyninga, 3.178 til den kraftkrevande industrien og 738 til utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Hushald og andre bygg stod altså for 66,5 prosent av straumforbruket, medan den kraftkrevande industrien brukte 21,8 prosent.

Kjelde: Artikkelen er skriven av NTB og enerWes automatiserte system basert på data frå SSB.

(©NPK)