Industrien fryktar konsekvensar av Aps interne oljestrid

– Arbeidarpartiet vil: Avslutte alle særordningar for oljeindustrien der midlane til fellesskapet tar kostnaden for å leite etter – og opne nye oljefelt. Avskaffe leiterefusjonsordninga og redusere friinntekta. Vri skattefordelane over til grøne næringar, heiter det i forslaget frå Klima- og miljøutvalet i fylkeslaget i Østfold som er oversendt landsmøtet til partiet.

Det skriv Klassekampen.

Petra Brinch leidde klimautvalet som formulerte forslaget, og meiner ordninga bør skrotast både av miljøomsyn og fordi dei ikkje vil bruke pengane til fellesskapet på oljefelt som ho meiner neppe blir lønnsame.

Også AUF ønsker ein debatt om ordninga, seier leiar Ina Libak.

Leiar Barbro Auestad samfunnspolitisk avdeling i LO-forbundet Industri Energi meiner det er destruktivt å så tvil om ordninga.

– Ordninga bidrar med veldige summar til fellesskapet og tener oss godt, seier Auestad.

Ho åtvarar om at ei uvisse om ordninga kan føre til at utanlandske selskap kvir seg for å gjere investeringar i Noreg.

Libak og Brinch forstår uroa.

– Men eg er usamd i at løysinga er å fortsetje. Det verste vi kan gjere for dei mange tusena som jobbar i olja er å la det skure og gå, seier Libak.

I ei oppteljing VG gjorde måndag vart det klart at 213 av 300 delegatar på Arbeidarpartiets landsmøte i april ligg an til å stemme imot kompromisset om oljeverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja. Landsmøtet i Ap vart i 2017 samd om å verne delar av områda her, men opne for ei konsekvensutgreiing av andre delar.

