Babcock har fått teknikar-avtalen plass

innenriks

På ei veke har Babcock tilsett sju flyteknikarar og er godt fornøgd med framdrifta i arbeidet med å få på plass ei vedlikehaldsløysing før overtakinga.

– Vi skal byggje opp vår eigen vedlikehaldsorganisasjon, men vil i første omgang gjennomføre det daglege vedlikehaldet på basane i samarbeid med ein ekstern verkstad. Avtalen med Air Service opnar for ei hybridløysing slik at vi kan organisere vedlikehaldet som eit samarbeid med våre eigne tilsette, seier den daglege leiaren til selskapet Marius Hansen.

Henrik Melbostad i Air Service Eggemoen er fornøgd med intensjonsavtalen og seier at partane har eit felles mål om å vere ferdig med denne delen av arbeidet om eit par veker.

Babcock Scandinavian AirAmbulance ønskte primært ei løysing med LT Tech AS som har vedlikehaldsoppdraget for dagens operatør, men i byrjinga av februar vart det klart at avstanden var for stor.

Babcock har òg vedtatt å byggje ein ny hangar for hovudvedlikehaldet i Tromsø. Fram til han står ferdig i 2020 vil selskapet gjere hovudvedlikehaldet hos etablerte verkstader.

Babcock Scandinavian AirAmbulance overtar drifta av alle ambulansefly i Noreg 1. juli. Selskapet vil setje inn elleve nye fly i tenesta. Eitt av flya er ein jet som har større kapasitet, rekkevidd og fare enn flya som blir brukte i tenesta i dag.

Det svensk-britiske selskapet vann anbodskonkurransen i 2017. Både pilotar og teknikarar har vore misnøgde med vilkåra dei vart tilbydd ved overgang til Babcock. Dei har òg vore kritiske til bemanningsnivået.

I april i fjor braut forhandlingane mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart om løns- og arbeidsvilkår for pilotar i Babcock saman. Ein avtale for lønsvilkåra til ambulansepilotane vart landa to månader seinare.

(©NPK)