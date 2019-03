Oljetopp åtvarar Ap mot å skrote kompromiss

innenriks

Det er stor oppslutning i Aps fylkeslag om å stramme inn oljepolitikken og forkaste kompromissa partiet inngjekk med seg sjølv i 2017.

No åtvarar Schjøtt-Pedersen partiet mot å endre avgjerd på landsmøtet i april.

– Arbeidarpartiet gjekk til val på konsekvensutgreiing av områda utanfor Lofoten og eit stabilt og føreseieleg petroleumsskatteregime. Vi forventar at partiprogrammet står fast ut perioden. Dette gjeld Noregs viktigaste næring, og vi forventar at Arbeidarpartiet ikkje skaper uvisse om arbeidsplassen til nesten 200.000 menneske, seier Schjøtt-Pedersen i ein kommentar NTB har fått på e-post.

Fleirtal vil endre kompromisset

213 av 300 delegatar på landsmøtet til Arbeidarpartiet i april ligg an til å stemme mot kompromisset om oljeverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det viser ei oppteljing VG har gjort etter at ti av fylkeslaga har vedtatt enten varig vern av heile området eller sagt nei til konsekvensutgreiing. Oppteljinga baserer seg på at delegatane frå dei ti fylka stemmer i tråd med vedtaka.

I 2017 gjekk partiet inn for å verne mesteparten av Lofoten, Vesterålen og Senja, men opne for konsekvensutgreiing av området kalla Nordland 6 sør for Lofoten og utsetje avgjerda om områda Nordland 7 og Troms 2.

Fem fylkeslag står ved kompromisset

Berre fylkeslaga i Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Finnmark står fast på kompromisset frå 2017. Dei har til saman 86 delegatar på landsmøtet.

I helga åtvara òg leiaren til fellesforbundet Jørn Eggum òg mot å skape uvisse om oljepolitikken til partiet.

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre har så langt måndag ikkje vore tilgjengeleg for å kommentere vedtaka på fylkesårsmøta.

