Nasdaq matchar bodet frå Euronext i kampen om å kjøpe Oslo Børs

innenriks

Ifølgje Dagens Næringsliv auka Nasdaq bodet måndag.

– Vi har brukt mykje tid på å møte ulike interessentar i Noreg og opplever at det er ei sterk støtte for bodet frå Nasdaq, seier Nasdaq Nordics-sjef Lauri Rosendahl til avisa.

Akseptperioden for bodet er 29. mars. Tidlegare har Nasdaq hatt eit akseptkrav på 90 prosent, men det er no redusert til 66,6 prosent.

– Vi har komme til den konklusjonen at to tredelars fleirtal gir oss tilstrekkeleg med kontroll, og at det vil vere enklare å få gjennomført kjøpet med ei lågare akseptgrad, seier Nasdaq Nordic-sjefen.

På julaftan i fjor la Euronext inn det første bodet på alle uteståande aksjar i Oslo Børs. Bodet var då 145 kroner per aksje. Euronext er basert i Amsterdam og har i dag børsar i Brussel, Lisboa, Paris og Dublin, i tillegg til i heimbyen.

30. januar vart det kjent at den amerikanske børsen Nasdaq melde seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs med eit bod på 152 kroner per aksje. 11. februar heva Euronext bodet til 158 kroner per aksje.

Styret ved Oslo Børs har tilrådd bodet frå Nasdaq og stod ved dette òg etter at Euronext heva bodet sitt.