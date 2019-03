DNB fall kraftig på Oslo Børs

innenriks

Både Nordea og DNB fall på børsen etter skuldingar om kvitvasking i den baltiske banken Luminor, som dei eigde saman. Det vart spekulert på om saka hadde koplingar til Luminor, men det har vist seg å ikkje stemme.

Det finst transaksjonar til DNB-kundar i den lekne materialen, men desse kan ikkje koplast til nettverket som no blir opp rulla, ifølgje Aftenposten.

Equinor steig 1,2 prosent måndag, medan Mowi var opp 2,1 prosent og Aker BP heile 3,2 prosent. Bortsett frå DNB var det få selskap i minus på den første handledagen i veka. På omsetningstoppen var Norsk Hydro åleine om eit fall, på marginale 0,1 prosent.

På dei europeiske børsane var det stort sett oppgang måndag. DAX 30 i Frankfurt steig 0,3 prosent, medan FTSE 100 i London steig 0,6 prosent og CAC 40 i Paris 0,7 prosent.

Nordsjøolja hadde måndag ettermiddag stige 1,9 prosent og vart omsett for dryge 66 dollar fatet. Amerikansk lettolje gjekk på same tid for 56,8 dollar fatet, ein oppgang på 1,8 prosent.

(©NPK)